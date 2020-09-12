2020/09/12 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هذا ما طلبه قبل وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للراحل لناظم شاكر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هذا ما طلبه قبل وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للراحل لناظم شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).