استشهاد جندي بنيران قناص داعش شمال بعقوبة

2020/09/12 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أستشهد جندي بنيران قناص داعش شمال بعقوبة .



مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان جنديا استشهد بنيران قناص داعش خلال عملية امنية نفذت من قبل قوة عسكرية لتعقب بقايا فلول داعش قرب معسكر عائشة شمال العظيم شمال بعقوبة ./ انتهى

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