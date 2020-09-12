مكافحة اجرام بغداد تكشف عن حادث قتل غامض وتتمكن من القبض على الجناة

2020/09/12 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد الكشف عن حادث قتل غامض والقبض على الجناة.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانياء/نينا/ نسخة منه:" انه بعد تحويل الاوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل غامض الى مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ في بغداد باشر بالمكتب بالتحري وجمع المعلومات حول الاشخاص المشتبه بهم وجمع تصوير الكاميرات التي اوصلت الى المتهم الذي اعترف بعد القاء القبض عليه ومن خلال التعمق بالتحقيق معه انه قام بقتل والده بالاتفاق والاشتراك مع متهم آخر موقوف بقضية اخرى كان قد انكر نفس التهمة مسبقا لكن بعد مواجهته بالادلة وباعتراف شريكه بالجريمة انهار معترفا، وقد تم تدوين اقوالهما قضائيا بالاعتراف وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع"./انتهى7

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