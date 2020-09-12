لاعبو المنتخب الوطني يشاركون في توديع جثمان النجم الدولي ناظم شاكـر من اربيل

2020/09/12 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شيعت الاوساط الرياضية والنخب المجتمعيـة جثمان النجم الدولي والمدرب السابق ناظم شاكـر الذي وافاه الاجل مساء امس في مدينة اربيل ، متأثرا بمضاعفات صحيـة نتيجة اصابته بوباء كورونا .وشارك العشرات من نجوم ولاعبي المنتخب الوطني في توديع جثمان شاكر ، صباح اليوم من مدينة اربيل مرورا بمحافظة كركوك في طريقه الى العاصمـة بغداد ، حيث سيقام تشييع شعبي عصر اليوم من منزل عائلته في بغداد.وتوفي النجم الدولي والمدرب السابق ناظم شاكر ، مساء امس في احد مستشفيات مدينة اربيل متأثرا بمضاعفات وباءكورونا./انتهى5

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