أول طائرة مساعدات عراقية تتجه إلى السودان

2020/09/12 | 15:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى الشعب السوداني....

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