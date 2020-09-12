وفد عراقي في الكويت يوم غد وصحيفة تكشف ماسيبحثه

2020/09/12 | 15:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام كويتية، السبت، بأن وفدا عراقيا سيزور الكويت غدا الأحد لمناقشة عدة ملفات تخص الجانبين....

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