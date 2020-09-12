سياحة دهوك تتكبد خسائر فادحة.. وتقلل

2020/09/12 | 15:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخلاف محافظات أخرى من إقليم كوردستان، لا يُسمح للمجموعات السياحية بالدخول إلى دهوك، وفقاً للتعليمات الصحية النافذة - صورة إرشيفية

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