جماهير غفيرة تنتظر وصول جثمان ناظم شاكر لتشييعه

2020/09/12 | 15:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تجمع عدد غفير من الشخصيات الأمنية والرياضية في مقر ناي القوة الجوية من اجل تشييع المدرب الراحل ناظم شاكر.

وقال مراسل /المعلومة/ إن عدد كبير من الشخصيات الأمنية والرياضية والجماهير، تنتظر وصول جثمان اللاعب الدولي السابق ناظم شاكر.

وأضاف ان قافلة تشييع ناظم شاكر وصلت الى سيطرة بغداد قادمة من أربيل، حيث سيتم تشييعه من مقر النادي ومن ثم الى مأواه الأخير في مقبرة الكرخ.

وتوفي شاكر يوم امس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



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