بالصور.. تظاهرة لخريجي المهن الصحية والطبية امام المنطقة الخضراء

2020/09/12 | 15:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شارك المئات من خريجي المهن الطبية والصحية و التمريضية في تظاهرة أمام مدخل المنطقة الخضراء ومكتب رئيس الوزراء قرب متنزه الزوراء ، للمطالبة بـشمولهم بالاستثناء من الموازنة العامة لسنة 2020 أو التأكيد على الاضافة في موازنة عام 2021 .

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