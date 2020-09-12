بالوثيقة.. كركوك تخفض قيود كورونا في قرارات جديدة انسجاماً مع بغداد

2020/09/12 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت محافظة كركوك، اليوم السبت، قرارات جديدة انسجاماً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة لخفض قيود كورونا.وجاءت القرارات بحسب ما موضحة في الوثيقة ادناه: mohameed شارك إذا أردت

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