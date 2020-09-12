إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل و تبغ معسل في البصرة

2020/09/12 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت، تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على سيارات دون الموديل المسموح باستيراده و مادة تبغ المعسل الممنوع استيراده مخفية في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط والتعليمات .





واضافت في بيان انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفتين وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل وإحالتها للقضاء".

mohameed

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