2020/09/12 | 15:28 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 03:24 مساءً | عدد القراءات : 5

البصرة: إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل و تبغ معسل

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت، تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على سيارات دون الموديل المسموح باستيراده و مادة تبغ المعسل الممنوع استيراده مخفية في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط والتعليمات .

واضافت في بيان انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفتين وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل وإحالتها للقضاء".

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