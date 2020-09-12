الحبانية تستقبل 15الف سائح في اول يوم من افتتاحها منذ اغلاقها بسبب كورونا

2020/09/12 | 15:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد افاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي ، السبت، بان المدينة السياحية في الحبانية استقبلت اكثر من 15 الف سائح من مختلف المحافظات في اول يوم من افتتاحها منذ اغلاقها بسبب اجراءات كورونا .وقال الدليمي في تصريح لوكالة/ اين نيوز الان” المدينة السياحية في الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة، استقبلت اكثر من 15 الف سائح في يوم الجمعة فقط ومن مختلف محافظات العراق في اول يوم من افتتاحها منذ اغلاقها بسبب اجراءات كورونا “.واضاف ان” يوم الخميس شهد أيضا اقبال كبير من السواح اذا بلغ عددهم نحو 12 الف سائح ليصل المجموع الكلي ليومين اكثر من 27 الف سائح”.وأوضح الدليمي، أن “القوات الامنية ساهمت في تأمين كافة الطرق المؤدية الى المدينة السياحية داعيا السواح الى المحافظة على نظافة المدينة وعدم رمي فضلاتهم بالقرب من البحيرة والاماكن الاخرى والتأكيد على الالتزام بشروط خلية الازمة “

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