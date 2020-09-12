سابقة تحدث للمرة الاولى في تاريخ نادي الديوانية

2020/09/12 | 15:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اعلن نادي الديوانية الرياضي، عن تسجيل سابقة تحدث للمرة الاولى في تاريخ النادي.

وذكر بيان عن نادي الديوانية تلقته / المعلومة/ ان “الهيئة الأدارية لنادي الديوانية الرياضي، عقدت أجتماعها الدوري برئاسة حسين العنكوشي من أجل الوقوف على اهم وأخر استعدادات فريق كرة القدم وتم ايضاً استضافة رؤوساء الرابطة والاولتراس من اجل مناقشة امور كثيرة تخص مصلحة الفريق”.

واوضح ان “اجتماع الهيئة الادارية خرج بجملة من القرارات منها تم توفير المبالغ المتعلقة بصرفيات نادي الديوانية الرياضي للموسم الجديد من قبل حسين العنكوشي في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ النادي”.

واضاف ان “فريق كرة القدم باشر تدريباته يوم الثلاثاء استعداداً للموسم الجديد ، ويكون معسكر الفريق الخارجي في تركيا نهاية الشهر الحالي ، وتم اليوم وصول الحافلة الجديدة الخاصة بالفريق”.



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