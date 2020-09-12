حول كورونا.. بحث عراقي من البصرة يحصل على مركز متقدم في بحوث العلمية

2020/09/12 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصل بحث عراقي من محافظة البصرة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد _ 19) على مركز متقدم في منصة للبحوث العلمية.

وحاز بحث لخمسة أطباء من محافظة البصرة ضمن مبادرة الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالتعاون مع دائرة صحة البصرة عن مرض كوفيد 19 على موقع متقدم في منصة البحوث العالمية ResearchGate.

واستند البحث على استبيان مكون من 22 بنداً لتقييم المعرفة العامة وفهم المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا.

وسجل البحث 4.1 نقطة في مؤشر Research interest score وتعتبر هي الأعلى من 92% من البحوث المنشورة على منصة ResearchGate للبحوث العلمية لعام 2020.

وكان الهدف من البحث هو التحقيق حجم المعلومات الخاطئة العامة حول COVID-19 في البصرة ، العراق.

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