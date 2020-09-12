كان يلتقي مسؤولين ويقوم بأعمال ابتزاز... حقائق عن 'اللواء المزيف' الذي أثار الجدل في العراق

2020/09/12 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال منتحل صفة ضابط

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورا تظهر اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط رفيع في الجيش العراقي، حيث أثارت الحادثة تفاعلا واسعا، واعتبر عراقيون أنها مؤشر على وجود فوضى في أعماق الدولة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع أول أمس الخميس، اعتقال شخص ينتحل صفة مستشار رئيس الوزراء، وبرتبة لواء ركن في بغداد، حيث أكدت أنه "بعد المتابعة والرصد والمراقبة لمدة 23 يوما من قبل الفرقة الخاصة في الجيش العراقي، تم اعتقاله في سيطرة اليوسفية جنوب بغداد".

وكتب أحد الناشطين في تدوينة ان "اللواء الفضائي اعتقل بعد اشهر من قيامه بلقاءات مع نواب ومسؤولين كبار بالدولة ورجال دين وزيارات لمختلف مناطق العراق وحصوله على اموال كبيرة من تجار ورجال اعمال تم ابتزازهم".

واوضح ان " المعتقل كان يمارس عمليات غير قانونية منذ عدة أشهر وتمكن من لقاء مسؤولين وشخصيات بارزة وجمع أموال من خلال القيام بعمليات ابتزاز وتسهيل تسيير معاملات داخل مؤسسات الدولة"، فيما أشار إلى ان عقوبة جريمة انتحال الصفة في العراق تصل للسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان انه "بجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي".

وتابع البيان، انه "تم الاعتقال أثناء محاولة عبور سيطرة(75) الواقعة جنوب العاصمة، حيث تم ضبط باجات مزورة بحوزته برتبة لواء ركن، واحيل إلى التحقيق لغرض عرضه أوراقه أمام القضاء.

جدير بالذكر ان السلطات تعلن بين الحين والآخر عن عمليات انتحال صفة، حيث يحاول كثيرون انتحال صفات رسمية لكسب المال واستغلال الوضع الأمني.

ر.إ

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