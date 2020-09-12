المالكي يهاجم قناة الدولة: تعيد انتاج الفاشلين والمرضى النفسيين

2020/09/12 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

هاجم الأمين العام لحركة البشائر، النائب ياسر عبد صخيل المالكي، السبت، قناة العراقية (القناة الرسمية للدولة)، واتهمها بمحاولة "إعادة إنتاج مرضى نفسيين وفاشلين".

وقال صخيل في تدوينة عبر حسابه الرسمي تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (12 أيلول 2020)، "العجب كل العجب من القناة الرسمية للدولة، إذ تحاول إعادة إنتاج المرضى النفسيين والفاشلين في مناصب حساسة كالداخلية والمالية والنقل (ست البيت).





وأضاف، "ليبثوا سمومهم وكراهيتهم عبر شاشتها بدافع الحقد والحسد بعد أن عزلهم الشعب وأحالهم إلى مهملات التاريخ".





وكان البنك المركزي العراقي أصدر، في وقت سابق، تعميماً إلى البنوك المجازة بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 9 شخصيات، على رأسها النائب ياسر صخيل المالكي.

ووجه البنك المركزي في (27 اب 2020)، المصارف المجازة كافة بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 9 شخصيات، على رأسها ياسر صخيل المالكي، وأخيه لقمان، ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي، وزهير الأعرجي عضو مجلس النواب، وحاجم الحسني.

وفي وقت سابق علق الأمين العام لحركة البشائر ياسر المالكي، على قرار البنك المركزي القاضي بالتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ضمن قائمة تضم تسعة شخصيات.

وكتب المالكي في تدوينة (27 اب 2020)، أنه "نوضح للاخوة المتسائلين عن كتاب وزارة المالية بحجز الاموال، ونقول هو مجرد إشكال إداري بين البرلمان ودائرة عقارات الدولة، حول الدار الذي استأجره وخصصه لنا البرلمان، ويبدو أنه تأخر باستيفاء المستحقات".

وأضاف، "نستغرب من إصدار هكذا كتاب، وإن تعودنا على تضخيم القضايا بهدف الإثارة وأسباب أخرى".

جدير ذكره ان ياسر صخيل هو صهر زعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

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