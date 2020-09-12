لماذا الماركسية مخيفة؟؟ - عذري مازغ

2020/09/12 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ عندما يثار موضوع البناء الفوقي والبناء التحتي في الماركسية لا يعني الأمر أن يتموقع المرء في هذا البناء أو ذاك وينتصر لهيمنة بناء معين على الآخر بل أساسا لا يمكن فصل أي منهما على حدة فكلاهما يحدد ويتحدد بالآخر إذا لا يمكن الكلام على البناء الفوقي دون الحديث عن تاثيرات البناء التحتي والعكس بالعكس، أي ان هذه الأبنية مترابطة بشكل ما فيما بينها: إن نمو قرية ما سكنيا يفترض التفكير في ضرورات خاصة لهذه ......





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