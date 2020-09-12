كورونا.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة

2020/09/12 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت (12 أيلول 2020)، تسجيل 1007 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة في البلاد.

وذكرت الوزارة، أنها "أجرت 95287 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصا".

وبعد تسجيل هذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 78849 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 399 حالة حتى الآن، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض 68983 شخصا.

وسجلت الإمارات أكبر حصيلة يومية للإصابات بلغت 994 حالة في مايو الماضي، لكن الأعداد عادت للارتفاع بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من أغسطس الماضي.

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