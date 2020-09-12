الاعلان عن نتائج إيجابية بالمناطق التي شهدت عمليات فرض القانون

2020/09/12 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، استمرار الأجهزة الأمنية في عمليات فرض القانون وملاحقة المطلوبين، فيما أشارت إلى أن هذه المناطق شهدت استقراراً امنياً.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عمليات فرض القانون انعكست إيجابياً على الوضع الأمني في المناطق التي تم تفتيشها وإلقاء القبض على المطلوبين فيها، مؤكداً، أهمية استمرار هذه العمليات لإدامة الضغط على المجاميع المنفلتة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية مستمرة بمطاردة وملاحقة المطلوبين وأصحاب الجريمة المنظمة والمخدرات الذين يعرضون المجتمع إلى الخطر".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس (10 أيلول 2020)، مواصلة فرقة الرد السريع بعمليات نزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقة الرد السريع ولليوم الرابع على التوالي، تواصل عمليات نزع السلاح غير المرخص في ناحية السلام وناحية العدل في محافظة ميسان".

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