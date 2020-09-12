القانونية النيابية تكشف لـ/ نينا / مقترحات توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة

2020/09/12 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن مقترحات جدول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات الجديد .وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " هناك جملة مقترحات عن توزيع الدوائر المتعددة تناقشها اللجنة القانونية، والتي ستكون اما على مستوى الاقضية والنواحي، او تكون دائرة انتخابية واحدة لكل نائب ، وهذا يعتمد على المراكز الانتخابية المسجلة رسميا في المفوضية "، مشيرا الى تسلم البرلمان اجابات فنية من وزارة التخطيط بشأن القانون وهي قيد الدراسة حاليا .واضاف ان " اللجنة بدأت بفلترة العقبات الموجودة في قانون الانتخابات الجديد ، وصولا الى حسم جدول توزيع الدوائر المتعددة وهل سيكون على مستوى القضاء ام على مستوى النائب لكل دائرة انتخابية " ، مبينا أنه "في حال اعتمدنا دائرة انتخابية لكل نائب سوف لا نحتاج الى احصائية سكانية ، اما اذا تم اعتماد الاقضية والنواحي سنعتمد على احصائية عام 2010 ".وبشأن توزيع كوتا النساء، اوضح نائب رئيس اللجنة القانونية ان " هناك مقترحا جديدا لاحتساب كوتا النساء ، منها ان تخصص كوتا نسوية لكل 3 دوائر انتخابية ".



وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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