نائب يطالب باطلاق التخصيصات المالية لمشاريع صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب في ديالى

2020/09/12 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / طالب النائب عن ديالى أحمد مظهر الجبوري وزارة المالية باطلاق التخصيصات المالية لمشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الارهاب لعام 2020.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن "مشاريع صندوق الإعمار أصبحت المتنفس الوحيد للمناطق التي دمرها داعش و الخراب الذي لحق بها خلال السنوات الماضية".واضاف ان "مشاريع صندوق الاعمار لم تتوزع بشكل عادل بين المناطق المتضررة في مناطق العظيم والسعدية وجلولاء والمنصورية وشمالي المقدادية"، مبينا انه لو تم توزيع الاموال المخصصة لصندوق الاعمار بشكل عادل فستكفي لبناء تلك المناطق المتضررة بالكامل".



مشددا على "ضرورة توزيع مشاريع صندوق الاعمار نحو الوحدات الادارية التي تعرضت للدمار والتخريب في ركائزها الخدمية والتي لازالت تعاني اثاره حتى الآن"./انتهى

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