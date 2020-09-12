بالفيديو | ترامب يكرم رقيباً شارك بـ

2020/09/12 | 15:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرّم الرقيب توماس باتريك باين - صورة: AFP

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