بالوثيقة.. تخفيف قيود كورونا في كركوك

2020/09/12 | 15:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” وثيقة حصلت عليها صادرة من خلية الأزمة الصحية في محافظة كركوك تضمن استئناف الدوام الرسمي بنسبة 50% مع تخويل مديري الدوائر بزيادة النسبة إلى 100% حسب المقتضيات، على أن تُطبق من تاريخ غد الأحد.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة إعادة الدوام الرسمي بنسبة 50% في عموم دوائر الدولة وإعادة فتح المطاعم والمولات مع شروط صحية معينة.

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