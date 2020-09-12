مصر خسرت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية على مدى 9 سنوات

2020/09/12 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ سنة 2011، مشددا على أن الدولة تبذل جهودها لوضع حد لهذا النزيف تفاديا لعواقبه الخطيرة.

ودعا مدبولي إلى استصلاح الأراضي في الصحراء لتعويض هذه الخسارة ومرافقة هذه العملية بتوفير بنية تحتية قوية.



وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا “التوجه يقتضي موارد معتبرة حيث كلفة استصلاح الفدان عالية وتصل إلى 200 ألف جنيه، فضلا عن كونها تستغرق وقتا طويلا”.

يساهم الإهمال والتعدي على الأراضي الصالحة للزراعة في مصر بإنجاز مشاريع عمرانية عليها في استنزاف المساحات الفلاحية عبر البلاد، مما أدى إلى تدخل السلطات للتصدي لهذه التصرفات.



وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعا المواطنين إلى المحافظة على ما بقي من أراض صالحة للزراعة.

كما أكد نقيب المزارعين في مصر سيد خليفة من جهته مؤخرا أن بلاده خسرت أكثر من 1,2 مليون فدان بسبب التعدي على الأراضي.



وأوضح أن هذه التصرفات السلبية تتسبب لمصر في خسارة 82 فدانا يوميا من أراضيها، مما يتسبب، برأيه، في حرمان 2000 مواطن يوميا من غذائهم.



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