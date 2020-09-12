2020/09/12 | 15:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو ،لها ،عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، تروي من خلاله عن موقفا تعرضت له أثناء مقابلتها لطبيب نفسي فى لندن ، لكى تستعين برأى الجمهور فى أمر يخص حياتها .وقالت بسمة وهبة فى الفيديو: “أنا رحت لطبيب نفسي هنا فى لندن، وبعدين لقيت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. بعد مرضها.. الجمهور يطلب من بسمة وهبة اختيار هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. بعد مرضها.. الجمهور يطلب من بسمة وهبة اختيار هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).