صحيفة برازيلية: مارسيلو يتخذ قرارًا جديدًا للرحيل من ريال مدريد

2020/09/12 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فتح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مارسيلو، الباب أمام إمكانية الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" بعد 13 عامًا داخل جدران الملكي.وأنضم مارسيلو إلى ريال مدريد في عام 2007، قادمًا من صفوف فلومينينسي في البرازيل، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب، لكن في الموسم الماضي فقد مكانه الأساسي لصالح الوافد الجديد، فيرلاند ميندي.وأفادت صحيفة "Esporte Interativo" البرازيلية أن مارسيلو مستعد لسماع جميع العروض التي وصلت إلى ريال مدريد من أجل دراستها للرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي.مارسيلو البالغ من العمر حاليًا 32 عامًا، لا يزال لديه عامين آخرين في عقده مع ريال مدريد، لكن غيابه عن المشاركة في المباريات لصالح ميندي قد يجبره على الرحيل.الجدير بالذكر أن هناك منافسة بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ضم البرازيلي والأخير لديه الأفضلية لوجود، كريستيانو رونالدو، صديق البرازيلي السابق في ريال مدريد.Mohameed

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