يوفنتوس يخسر أكثر من 71 مليون يورو بسبب كورونا

2020/09/12 | 15:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

سجل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم خسارة بـ4ر71 مليون يورو في الموسم المنصرم 2020-2019 بسبب أزمة كورونا.

وذكر النادي بعد جلسة لمجلس الإدارة في بيان أن “الخسارة التي كان قد سجلها في ختام موسم 2019-2018 بلغت 9ر39 مليون يورو”.

وأضاف ان “عائدات النادي في الموسم المنصرم انخفضت بنسبة 48% لتصل إلى 4ر573 مليون يورو، مقابل انخفاض بنسبة نحو 8% في موسم 2019/2018، وقال النادي إن السبب الرئيسي في تراجع نتائجه المالية في العام الحالي هو توقف اللعب بسبب جائحة كورونا”.

وأوضح النادي أنه “استطاع توفير 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم مشيراً إلى هذا الأمر قلل جزئياً من الخسارة الكبيرة”.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو (5ر4 مليار دولار) من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكرت ايكا أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 6ر1 مليار يورو بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى 4ر2 مليار يورو.



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