صاروخ أمريكي يفشل في الوصول إلى المدار

2020/09/12 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شركة “أسترا” الأمريكية الخاصة، بأن الصاروخ الناقل التابع لها، الذي تم إطلاقه من قاعدة كودياك الفضائية في ألاسكا لم يصل إلى المدار بسبب عطل في المرحلة الأولى من الصاروخ.

وقالت شركة ” أسترا”، في تغريدة على “تويتر”: “تم الإطلاق في يوم السبت بشكل ناجح … لكن الرحلة انتهت خلال عمل المرحلة الأولى”.

تأسست شركة Astra الأمريكية الخاصة في عام 2016.



وقامت بتصميم صاروخ من مرحلتين لكي ينقل مركبة فضائية.



وفي عام 2018، نفذ الصاروخ رحلتين شبه مداريتين من قاعدة كودياك الفضائية، لكنهما ترافقتا بظهور أعطال.

شاركت شركة Astra بصاروخها في مسابقة إدارة المشاريع البحثية الواعدة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA)، ولكنها لم تتمكن من نقل الأقمار الصناعية إلى المدار في الوقت المحدد.



عند التحضير لتنفيذ الإطلاق المداري الأول في مارس 2020، انهار الصاروخ وتحطم وهو على موقع الإطلاق.

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