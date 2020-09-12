ايران تعلن موقفها من التطبيع بين البحرين واسرائيل

2020/09/12 | 16:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,-(أ ف ب) – دانت وزارة الخارجية الإيرانية السبت اتفاق التطبيع الذي أعلنت عنه البحرين وإسرائيل برعاية أميركية الجمعة، معتبرة انه يجعل من حكام المملكة الخليجية “شركاء في جرائم النظام الصهيوني”.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أعلن الجمعة الاتفاق بين البحرين وإسرائيل متحدثا عن توصلهما إلى “اتّفاق سلام” وعن “خرق تاريخي جديد”.وأوضح […]

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