الصحة العراقية تبين موقفها من السباق العالمي لإنتاج لقاح 'كورونا'

2020/09/12 | 16:08 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، عدم تعاقدها مع أي من الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا .

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح رسمي تابعه"ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (12 ايلول 2020)، إن "الوزارة لم تتعاقد مع أي شركة عالمية منتجة للقاح فيروس كورونا سواء استرازينيكا البريطانية او غيرها من الشركات.

واضاف، انه "لا يمكن التعاقد مع أي شركة الا بعد الانتهاء من جميع مراحل التجارب على اللقاح، ويكتسب اعتمادا من منظمة الصحة العالمية ويحصل على إجازة الـ FDA ".

واشار عبد الامير الى أن "الشركات الدوائية العالمية توقف تجاربها على اللقاح في حال تعرض أحد المتطوعين الذين يتم تجربة اللقاح عليهم لمضاعفات صحية"، مبينا إن "هذا التوقف يأتي لإجراء الفحوصات على المتطوع لمعرفة إذا كانت المضاعفات حصلت له من جراء استخدام اللقاح أو لأسباب أخرى".

ورجح عبد الامير، "استئناف مجموعة استرازينيكا البريطانية للصناعات الدوائية، عملها بعد تأكدها أن الأعراض التي ظهرت على أحد المتطوعين لاعلاقة لها باللقاح الذي أعطي له".

يذكر أن مجموعة استرازينيكا البريطانية للصناعات الدوائية قررت تعليق التجارب السريرية التي تجريها بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض دون سبب واضح.

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