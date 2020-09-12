2020/09/12 | 16:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

106 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت مديرية الانواء الجوية، السبت، من تقلبات المناخ على غرار ما يحدث في السودان وتونس ودول المغرب العربي، مؤكدة ان الأسبوع الجاري هو آخر اسبوع حار( صيفي) في العراق ويشهد الأسبوع المقبل انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.





و حذر رئيس المنبئين الجويين الاقدم محمود عبد اللطيف مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، اليوم (12 ايلول 2020) من تقلبات المناخ قائلا: أن "ماحدث ويحدث من حالات متطرفة في الطقس هو مؤشر واضح لتغير المناخ العالمي تغيرا دراماتيكيا وهذا بالطبع يعني أن ما سيحدث مستقبلا من حالات جويه متطرفة لا تخلو من عنصر المفاجئة اليوم السودان وتونس والجزائر والمغرب ( أفريقيا ) تشهد أمطار غزيرة والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا ( بلاد الشام ) تشهد ارتفاع في درجات الحرارة لم تشهده منذ عقود طويلة خاصة الأردن التي لم تشهد مثل هذا الارتفاع منذ قرن تقريبا".

واضاف، ان "التنبوءات الجوية طويلة الأمد باتت مغامرة ومجازفة لاتخلو من الفشل كلما طال مدى التنبوء الجوي ونتوقع أن هناك مفاجئات عديدة ونتائج لا تقتصر فقط على مايحدث المحيط الأطلسي والهندي وستحدث حالات متطرفة خاصة مناطق شرق المتوسط ( بلاد الشام والعراق ) ولن يكون الخليج العربي بعيدا عن هذه الحالات لذا يستدعي التنويه إلى عدم الوثوق ببعض المواقع الانوائية الأوروبية والأميركية وغيرها على سبيل المثال".

وتابع، "اما بالنسبة لطقس الايام المقبلة بلاد الشام اليوم السبت 12 أيلول هو آخر أيام الحر ( الأربعينيات) فيها في حين سيكون الأسبوع الجاري في العراق هو آخر اسبوع حار ( صيفي) ويشهد الأسبوع المقبل انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تحذر من تقلبات في المناخ على غرار ما حصل في السودان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تحذر من تقلبات في المناخ على غرار ما حصل في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).