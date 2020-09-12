الطائرة العراقية المحملة بالمواد الطبية تصل إلى مطار الخرطوم

2020/09/12 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وصلت الطائرة العراقية المحملة بالمواد الطبية، اليوم السبت، إلى مطار الخرطوم في السودان.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " طائرة محملة بـ 12 طناً من المواد الطبية إلى مطار الخرطوم في السودان.

وانطلقت من بغداد اليوم أول طائرة عراقية تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة ووزارة الخارجية، بطائرة القوة الجوية العراقية (c130)عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طناً من المواد الطبية".

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