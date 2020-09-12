2020/09/12 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول أميركي سابق دول الشرق الأوسط والعالم إلى أهمية التركيز على انهاء "الاحتلال الإيراني" ومحاربة نفوذه المتنامي في عدد من دول المنطقة، لافتا إلى أن اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل يؤكد حصول تغيير جذري في طبيعة التعامل مع التهديدات الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اتفاقات السلام.. مسؤول أميركي سابق يتحدث عن "إنهاء الاحتلال الإيراني") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اتفاقات السلام.. مسؤول أميركي سابق يتحدث عن "إنهاء الاحتلال الإيراني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).