2020/09/12 | 16:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ سقطرى اليمنية: الإمارات أرسلت خبراء إسرائيليين لإنشاء قواعد عسكرية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ سقطرى اليمنية: الإمارات أرسلت خبراء إسرائيليين لإنشاء قواعد عسكرية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).