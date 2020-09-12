لجنة نيابية: المرأة مهملة تماما في حكومة الكاظمي

2020/09/12 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

حذرت رئيسة لجنة المراة النيابية انتصار الجبوري، السبت، من أهمال الحكومة الحالية لقضايا المرأة العراقية.

وقالت الجبوري لـ /المعلومة/ إن “موضوع رعاية المرأة العراقية يحتاج الى خطة عمل واحتواء كامل”، مضيفة أنه “من خلال متابعتنا لواقع المراة في المدن العراقية لاحظنا عدم وجود اهتمام من الحكومة لهذه الشريحة”.

وأضاف، أن “الحكومة ليس لديها أي خطة عمل واضحة بهذا الخصوص”، معتبرة أن “غياب مجالس المحافظات ولجان المراة ادى الى اهمال هذه الفئة بشكل كبير”.



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