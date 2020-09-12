2020/09/12 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

وصلت جثمان الراحل نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر الى مقر نادي القوة الجوية لتشييعه.

وشيّعت أربيل، صباح اليوم، عبر موكب مهيب جثمان الكابتن ناظم شاكر ليتم نقله إلى بغداد حيث سيوارى الثرى في وقت لاحق اليوم.

وحملت مواكب السيارة التي رافقت جثمان شاكر العلم العراقي، ولافتات نعي تعبر عن حزن الكرة العراقية بغياب أحد ابرز نجومها.

وتوفي نجم الكرة العراقية السابق، ناظم شاكر، امس الجمعة، عقب تدهور حالته الصحية، في أربيل.

وقال مدير عام الرياضة في وزارة الثقافة والشباب في اقليم كردستان، شاكر سمو، إن نجم الكرة العراقية السابق، ناظم شاكر توفي اليوم في مستشفى شار الخاص في أربيل.

وأصيب شاكر بفيروس كورونا، قبل أيام، وتمكن من التغلب على المرض، لكن حالته الصحية تدهورت وبقي في المستشفى لتلقي العلاج.

وقال نجل المدرب فهد ناظم يوم أمس، إن ”حالة والدي منذ ليلة أمس حرجة جداً وتدهورت بشكل مقلق بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا“.

وناظم شاكر هو الثالث من بين نجوم العراق الذين توفو بسبب فيروس كورونا، حيث سبقه النجم أحمد راضي، والمدرب علي الهادي.

وعبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حزنه وتعازيه بوفاة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر.

وبحسب بيان تابعه "ناس"، (12 أيلول 2020) فقد "تقدم الاتحاد الدولي FIFA بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".

واشار بيان النعي إلى ان "الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعش ناظم شاكر يصل إلى مقر نادي القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعش ناظم شاكر يصل إلى مقر نادي القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).