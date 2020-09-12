الطاقة الأمريكية: العراق خفض إنتاج النفط في ثلاثة حقول كبرى

2020/09/12 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، السبت (12 أيلول 2020)، بأن العراق أقدم على تخفيض انتاج النفط في ثلاثة حقول كبرى، التزاماً بالاتفاق النفطي، "أوبك+".

وقالت إدارة المعلومات، في تقرير لها، حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "انتاج النفط الخام في العراق انخفض بمقدار 900 ألف برميل في اليوم في تموز مقارنة بشهر كانون الثاني".

وأضاف، أن "الانخفاض جاء نتيجة تخفيضات طوعية واخرى تحديات تشغيلية المتعلقة بـ كوفيد -19 بما في ذلك تقييد حركة الافراد والمعدات".

وأوضحت، الطاقة الأمريكية أنه "بدءا من شهر آذار شكلت الالتزامات التعاقدية للعراق مع شركات النفط الدولية التي تشغل الحقول الكبيرة في جنوب العراق والضغوط المالية التي تفاقمت بسبب انخفاض عائدات النفط تحديات اضافية للحكومة الاتحادية وقطاع النفط، مما جعل تخفيضات الانتاج صعبة التنفيذ بالنسبة للعراق في شهر ايار".

وأكدت، أن "العراق وشركات النفط العالمية المطورة للحقول النفطية في العراق وافقوا في حزيران على خفض الإنتاج"، مشيرة الى ان "التخفيض جاء أكبر من الحقول الجنوبية وخاصة حقل الرميلة وغرب القرنة 1 وغرب القرنة 2، والتي ساهمت في انخفاض إنتاج النفط الخام من 4.6 مليون برميل في اليوم في إلى 3.7 مليون برميل في اليوم في تموز وساعدت في التزام العراق بالاتفاق النفطي".

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