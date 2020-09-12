التعليم العالي تحدد السادس من كانون الاول المقبل موعدا لبدء العام الجديد للجامعات والكليات

2020/09/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السادس من كانون الاول المقبل موعدا لبدء العام الجديد للجامعات والكليات.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي في بيان " ان يوم 2020/12/6 سيكون موعد بدء العام الجديد للجامعات والكليات".



واضاف:" ان وزارة التعليم العالي وضعت خارطة وبرنامج عمل متكامل تم اعمامه على الجامعات والكليات يتضمن قرار اعتماد التعليم المدمج الذي يزاوج بين التعليم الالكتروني بالنسبة للمواد النظرية والتعليم الحظوري بالنسبة للاختصاصات التي تحتاج تطبيق ومختبرات في الجامعات".



وأشار الى:" الوزارة خولت الجامعات واعطت لها صلاحيات بان تستضيف الطلبة".



وبين ان الطالب ليس بالضرورة ان يحضر الى جامعتة من اجل تلقي الدروس العملية بل بامكانه ان يباشر في اقرب جامعة لسكنه.



واكد بان الدوام في الجامعات بالنسبة للمواد العملية والتطبيقية يكون يوم او يومين بالأسبوع.



ولفت الى التعليم المدمج ينطبق على الدراسات الاولية والعليا، مبينا ان الجامعات والكليات مستعدة لاعتماد التعليم المدمج./انتهى7

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