متظاهرون يقتحمون الحاجز الأمني قرب وزارة الخارجية

2020/09/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اقتحم متظاهرون من خريجي كليات المجموعة الطبية وذوي المهن الصحيـة ، الحاجز الأمني قرب مبنى وزارة الخارجية ، المؤدي الى مدخل المنطقة الخضراء في حي الصالحية ./انتهى5

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