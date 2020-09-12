الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم يمارس الابتزاز الالكتروني

2020/09/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

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بفداد/ نينا /نفذت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء عملية إلقاء القبض بكمين محكم في مرابطة "المطبك" على أحد الاشخاص الذين يمارسون جريمة الابتزاز الالكتروني .وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانياء/نينا/ نسخة منه:" ان المتهم يمارس جريمة الابتزاز الالكتروني مقابل مبالغ مالية تؤخذ من الضحية .واضافت انه تم ايضا القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 421/خطف في منطقة الامين ./انتهى ح

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