العراق يودع آخر أسبوع صيفي وسط تحذير من مفاجآت!

2020/09/12 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع مسؤول في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، أن يشهد العراق انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة ابتداء من الأسبوع المقبل، فيما حذّ...

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