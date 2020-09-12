كورونا يرفع حصيلته خلال الـ24 ساعة الماضية في كوردستان

2020/09/12 | 16:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 574 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في كوردستان - صورة إرشيفية

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