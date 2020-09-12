كورونا يرفع عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار

2020/09/12 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب وباء كورونا في ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار خلال السنة المالية 2020، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية صدر الجمعة.

ويعادل هذا العجز ضعفي أقصى مستوى عجز الميزانية السابق خلال عام.

وفيما كان العجز في نهاية صيف العام الماضي بحدود 1.067 تريليون دولار، أصبح خلال الفترة ذاتها هذا العام في مستوى 3.007 تريليون دولار بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي لضرورات مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي في يوم 30 سبتمبر.

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