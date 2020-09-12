2020/09/12 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على سيارات دون الموديل المسموح باستيراده و مادة تبغ المعسل الممنوع استيراده مخفية في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط والتعليمات.وأوضحت الهيئة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إحباط محاولة تهريب سيارات وتبغ معسل في مركز كمرك ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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