2020/09/12 | 16:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مديرية تربية البصرة، السبت، تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مسوَّدة عقود الأجراء اليوميين في تربية البصرة.

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