الرئيس برهم صالح: الكرة العراقية خسرت أحد رموزها الساطعة برحيل الكابتن ناظم شاكر

2020/09/12 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس الجمهورية برهم صالح على رحيل الكابتن ناظم شاكر بعد أن وافته المنية إثر مضاعفات فيروس كورونا.

الرئيس برهم صالح قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه برحيل الكابتن ناظم شاكر، تخسر الرياضة العراقية أحد رموزها الساطعة، الذي قدم المنجز للوطن، وعمل بجد على تطوير الرياضة ونشر البهجة في قلوب العراقيين.

وأضاف، أنه باستذكار المسيرة المتميزة للفقيد لاعباً ومدرباً ترك بصمات لا تُنسى في ذاكرة الشعب.

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