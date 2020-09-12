تحالف عراقيون: زيارات الكاظمي الداخلية والخارجية لها فائدة كبيرة للبلاد

2020/09/12 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم أن للزيارات التي يجريها رئيس الوزراء سواء الداخلية أو الخارجية فائدة كبيرة للعراق.

فدعم عزا فائدة هذه الزيارات الى هدفها وهو التواصل مع الشركاء في الوطن والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، لافتاً إلى أن المشاكل بين بغداد وأربيل هي خلافات قديمة، وبعضها قانونية ودستورية، وفنية، وسياسية.

وأضاف أن الزيارة الأخيرة ساعدت في ترطيب الأجواء وتهيئة الظروف للتفاهمات لحل الاشكالات بين المركز والإقليم.

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