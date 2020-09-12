العمليات المشتركة: هكذا اصبح حال المناطق التي تم تفتيشها

2020/09/12 | 16:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، استمرار الأجهزة الأمنية بملاحقة المطلوبين ، فيما أشارت إلى أن المناطق التي شهدت عمليات فرض القانون تشهد استقرارا امنيا.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (12 ايلول 2020) إن"عمليات فرض القانون انعكست إيجابيا على الوضع الأمني في المناطق التي تم تفتيشها وإلقاء القبض على المطلوبين فيها"، مؤكدا "أهمية استمرار هذه العمليات لإدامة الضغط على المجاميع المنفلتة".

وأشار إلى أن"الأجهزة الأمنية مستمرة بمطاردة وملاحقة المطلوبين وأصحاب الجريمة المنظمة والمخدرات الذين يعرضون المجتمع إلى الخطر".

وكانت القوات الأمنية شرعت في وقت سابق بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الإمني أن"منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم ،حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً".

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