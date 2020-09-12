وفاة أحد أهم معاوني نظام الأسد.. من هو محمد مخلوف؟

2020/09/12 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد بدأت قصة صعود عائلة مخلوف مع تسلم حافظ الأسد للسلطة في عام 1970، فمع حاجة حافظ الأسد إلى تعيين المقربين من الطائفة العلوية في المناصب العليا في البلاد ليضمن عدم الانقلاب عليه، بدأ في الاعتماد على أقاربه، ومن بينهم محمد مخلوف.

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